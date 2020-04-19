スペイン、隔離体制を再延期 　新型コロナ

新型コロナウイルス
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スペイン政府はコロナウイルス感染拡大防止のための厳戒態勢を5月9日まで延長することとなった。4月18日（土）夜、ペドロ・サンチェス首相が国民に向けたテレビ演説の中で発表した。
この政府決定は議会下院の承認を待つことになる。サンチェス首相は、コロナウイルス感染拡大が深刻な状況となる中、現時点で隔離措置を解除することは不可能であると説明した。
一方で4月27日以降、子どもが外に出ることが可能になるよう、制限が緩和されるという。
米ジョンズ・ホプキンズ大のまとめによると、スペイン全国のコロナウイルス感染者は19万4416人。死者は2万639人、治癒者は7万4800人。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
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