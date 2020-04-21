トランプ大統領、米国への移住を一時的停止へ

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
21日、米ジョンズ・ホプキンス大システム科学工学センターは世界の新型コロナウイルスCOVID-19による死者数が17万人を超えたと発表した。
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REUTERS / Andreas Gebert新型コロナウイルス
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中国当局は12月末、 武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。 最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。
専門家らは、 暫定的に新型コロナウイルスが疾患の原因と判断した。
中国に続き、イタリア、米国、スペインで、特に多く感染が広がっている。
世界保健機関（WHO）は3月11日、新型コロナウイルスの拡大はパンデミックとなったことを明らかにした。
Sputnik / Savitskaya Kristina
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