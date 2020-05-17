ロシア　前日比9709人増　新型コロナ感染者

新型コロナウイルス
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ロシア全国では過去24時間で9709人の新型コロナウイルス感染者が確認された。感染拡大対策本部が発表した。
前日の新規感染者は9200人だった。これでロシア全国の感染者は85地域で累計28万1752人。そのうち6万7000人が回復、2631人が死亡した。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
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