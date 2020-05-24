新型コロナ犠牲者追悼　スペイン、25日から10日間の服喪期間　

新型コロナウイルス
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スペインは新型コロナウイルスの犠牲者追悼のため、今月25日から10日間の服喪期間に入る。スペインのサンチェス首相がマドリードで行われた記者会見で明らかにした。
スペインは新型コロナウイルスで深刻な被害を受けた。死者数は世界で4番目に多く、2万8600人が死亡した。感染者数は23万5000人以上で、世界で5番目。
スペインでは住民の5％から新型コロナの抗体が確認された。
5月中旬、新型コロナウイルスによる犠牲者の家族3200人が、感染拡大時の対応に対する不満から政府を提訴した。
同じく5月中旬、欧州委員会はEU加盟国に対し、観光シーズンを前に安全に国境を開くよう呼びかけた。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
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