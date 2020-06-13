中国・湖北省　新型コロナによる警戒度を引き下げ

新型コロナウイルス
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新型コロナウイルス蔓延が最初に始まった中国・湖北省では、感染による警戒度をレベル2からレベル3に引き下げた。12日（金）同省行政府が発表した。
湖北省では新型コロナウイルス蔓延により、1月24日に公衆衛生に関する警戒度で最高のレベル1が発令された。5月2日には感染状況が改善したことからレベル2に引き下げられていた。
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AFP 2020 / Hector Retamal
同省当局は、6月11日の時点で武漢市では12日間にわたり無症状の感染例が確認されず、疫学的拡大は明らかに止まり、感染リスクも低いと判断している。
湖北省全体では、72日間にわたって省外からの感染症例は確認されず、71日間にわたり無症状感染例も確認されていないという。
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