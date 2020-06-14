ロシアの新型コロナ感染者、計52万人超　対策本部

ロシア全国の新型コロナ感染者は過去24時間で8835人増え、累計52万8964人となった。感染拡大対策本部が発表した。

過去24時間で5409人が回復。これで治癒者は計28万50人となった。また死者は119人増え、計6948人。

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