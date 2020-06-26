五輪金メダリストのソトニコワ　競技人生でもっとも意義ある勝利を語る

2020年3月に引退を表明したソトニコワさんは、「もっとも重要で意義ある勝利は2009年、当時12歳だった時のものです。どう意義があるかですか？ それは2009年のロシア選手権での優勝を期に、この年にまさに私の思考がまったく変わったからなんです。実は、まだ幼い女の子だったけど、フィギュアスケートではシニア部門でロシアチャンピオンになった。この優勝後、五輪で金メダルを取るという夢が芽生えました。私は自分のすべての夢（女優になって映画に出演）を脇に置き、まったく違う方法でフィギュアスケートを習得し、技に磨きをかけようと努めました。スポーツで私は個性を育み、あらゆる状況や場面で押しつぶされず、諦めず、困難のない人生が面白みのないものだということなど、人生の多くを学びました。私は、この勝利から強くなること、賢明になることができたと言うことができます」とコメントした。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самая первая и значимая победа была в 2009 году,когда мне было 12 лет. Почему значимая? Потому что в этом году все изменилось в моей голове именно после победы на Чемпионате России 2009 года. По сути ещё такая маленькая девочка,но со званием Чемпионки России среди взрослых по фигурному катанию. После этой победы у меня появилась мечта выиграть Олимпиаду. Я все свои мечты отложила на 2 план (мечтала выучиться на актрису и сниматься в Кино) и начала пахать и воспринимать свой вид спорта совсем иначе.В спорте я выработала в себе характер,поняла многое в жизни,что в любых ситуациях и случаях нельзя сдаваться,отпускать руки,без препятствий жить неинтересно))) Можно сказать,что я сильно повзрослела,помудрела после этой победы. ———— И у тебя, мой дорогой друг, наверняка есть такая победа !!! Напиши пост о своей первой или самой важной победе и отметь меня! А 29 июня я выберу 3 человек с самыми захватывающими историями и выложу их у себя в Stories !!! @rsv.ru #РоссияСтранаВозможностей #ПобедыРоссии #Мывместе
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)