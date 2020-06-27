米国、1日で4万5000人超感染　過去最多　新型コロナ

米国では過去24時間で新型コロナウイルスの感染者が4万5000人以上増え、１日あたりの新規感染者数の過去最多を更新した。死者は629人だった。米ジョンズ・ホプキンス大学が発表した。

同大学の集計によると、米国では過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに4万5255人確認され、前日に記録した3万9972人の最多記録を更新した。

米国の累計感染者数は246万7837人、累計死者数は12万5039人、累計回復者数は67万800人超。

新型コロナウイルス

中国当局は12月末、 武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。 最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。

専門家らは、 暫定的に新型コロナウイルスが疾患の原因と判断した。

中国に続き、イタリア、米国、スペインで、特に多く感染が広がっている。

世界保健機関（WHO）は3月11日、新型コロナウイルスの拡大はパンデミックとなったことを明らかにした。

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