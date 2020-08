「新型コロナが収束しても、廃棄物は残る」 生物学的災害はいかにして環境災害へと拡大するのか？

交通機関を利用して通勤する人が使うマスクの数は、1日平均で最低5枚、つまり1ヶ月で140枚である。ほとんどの場合、使い終わったマスクは一般ごみとして廃棄され、ごみ収集場へと運ばれる。

雑誌 「エンヴァイロンメンタル・サイエンス&テクノロジー・ジャーナル」の統計によれば、毎月、世界では1290億枚のマスクと、650億枚の手袋が廃棄されている。