中国製新型コロナワクチン　12月にも発売　価格は1万6千円弱

中国医薬集団のリュ・ジンゼン会長は新浪からの取材に対し、 北京バイオ医薬品研究所では年間1億2000万本の不活性ワクチンが、さらに武漢バイオ医薬品研究所は1億本の製造が可能だと答えている。 リュ会長の話によれば、ワクチンによる免疫応答が得られる確率は1度の接種で97%。しかも抗体の形成速度は緩慢だ。

