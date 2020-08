ロシアのコロナワクチン　開発に外国人の参加はなし　 ガマレヤ研究センター

ロシアは1週間前に、国防省とガマレヤ国立疫学微生物研究センターが開発に成功したCOVID-19ワクチンを世界に先駆けて登録した。 さらにもうひとつの薬剤が現在、学術研究所医療生物学局で試験中だ。一連の諸国がワクチンの購入に関心を示しており、そのひとり、メキシコ大統領も有効性が証明されるのであれば、まず自分が接種すると宣言している。どの程度の規模でワクチン生産が行われるのか、コロナウイルスに感染した人は接種することができるのかなどについて、ガマレヤ国立疫学微生物研究センターのログノフ副所長はスプートニク通信からの独占取材に答えた。

