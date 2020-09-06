ブラジル　新型コロナ死者12万5千人突破

感染者は過去24時間で5万1194人増え累計で約409万2832人に上っている。

© Sputnik / Press service of the Ministry of Health of the Russian Federation G20諸国がロシア製コロナワクチンに関心 ラブロフ外相

現時点で327万8918人が感染から回復している。

ブラジルで新型コロナ感染が最初に確認されたのは今年2月末のことだった。

新型コロナウイルス

中国当局は2019年12月末、 武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。 最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。

専門家らは、 暫定的に新型コロナウイルスが疾患の原因と判断した。

世界保健機関（WHO）は3月11日、新型コロナウイルスの拡大はパンデミックとなったことを明らかにしていた。