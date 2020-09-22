日本　新規感染者312人　6人死亡

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21日、日本の新型コロナウイルス感染者は全国で312人が確認された。NHKが伝えた。
国内の感染確認者は空港の検疫、クルーズ船の乗客・乗員712人で、合計8万283人に達した。
また、新たに6人の死亡が確認され、死者数累計1526人となった。
先に東京で21日、感染者が新たに98人確認されたと報じられていた。
ジョンズ・ホプキンス大学のまとめによると、21日、世界全体の新型コロナウイルスの感染者数は累計3100万人を超え、3102万8757人、死者数は96万698人、回復者数は2125万4847人。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
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