WHO「先週の新型コロナ感染者は記録的な伸び」

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世界保健機関（WHO）は、この1週間の世界における新型コロナ感染者は記録的な増加率を示したと発表した。先週9月14日-20日、世界では約200万人の新規感染が確認された。
9月14日-20日の週、新型コロナウイルスの感染者数は前週（9月7日-13日）と比べ6％増加、199万8897人が確認された。
一方、死亡率は10％減り、9月14日-20日の死者は3万6764人だった。
新型コロナウイルス
中国当局は12月末、 武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。 最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。
専門家らは、 暫定的に新型コロナウイルスが疾患の原因と判断した。
中国に続き、イタリア、米国、スペインで、特に多く感染が広がっている。
世界保健機関（WHO）は3月11日、新型コロナウイルスの拡大はパンデミックとなったことを明らかにした。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
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