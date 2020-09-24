モスクワの新規感染者、6月末以来初めて1000人を超える　新型コロナ

新型コロナウイルス
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ロシアでは過去24時間に84地域で新型コロナウイルスの感染者が新たに6595人確認された（7月中旬以来最多）。新規感染者数が最も多かったのはモスクワで1050人。新型コロナウイルス対策本部が発表した。
新規感染者数が2番目に多かったのはモスクワ州で215人。3番目はサンクトペテルブルクで205人だった。
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AFP 2020 / Damien Meyer
ロシア全土では過去24時間に新型コロナウイルスで149人が死亡、6130人が回復した。
先に、今後数ヶ月の間、欧州での新型コロナウイルスの第2波がどのように起こるのかついて、研究者らがそのシミュレーションを作成した。この予測は数学的モデリングの結果に基づき、ヨーロッパ大陸全体と各国別で作成された。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
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