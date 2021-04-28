新型コロナ　1週間当たりの新規感染者が560万人超に＝WHO

WHOは27日付の発表で、4月19日から25日までの期間に世界の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は8％増加し、死者数は同5％増加したと報告した。新型コロナウイルスの新規感染件数569万5277件と死亡数8万7826件が確認された。

南米アジアでは新規感染者数は49％増加（226万人超）、死者数は同81％増加（1万7000人超）した。インドでは新規感染者数は217万人となった。欧州で先週、新たに146万人の感染が確認された。死者数は2万5000人超だった。

これより前、WHOは、インドの新型コロナ変種の感染が拡大し、コロナの完治者とワクチン接種者が有する抗体に対しこの変種が耐性を持つと発表した。

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