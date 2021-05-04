日本のコロナ新規感染者　4469人　重症者数は過去最多に

5月3日、日本のコロナウイルスの新規感染者数は4469人、重症者は最多の1084人となった。死者は50人。読売新聞が報じた。

読売新聞の報道によれば、新規感染者数が最も多かったのは大阪府の847人。大阪はこれまで1000人以上の新規感染者が続いており、1000人を下回ったのは4月26日以来、7日ぶり。関西圏では続いて兵庫県の334人が多く、関西圏全体では1434人に達した。東京都は708人で首都圏で続いて多いのは神奈川県の222人、埼玉県の198人、千葉県の148人。

日本全国で新規感染者が3ケタ台に達しているのはNHKの調べによると、上記の都道府県の他には愛知県の304人、福岡県の285人、北海道の114人、岡山県の109人。

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