米オハイオ州でコロナ接種者用の宝くじ当選者が発表、賞金1億円超

先にオハイオ州のマイク・デワイン州知事（共和党）はワクチン接種を行った州の住人あわせて5人に対し、それぞれ100万ドルを獲得するチャンスを与えるとした。当選者は5週間に渡って毎週水曜日に発表される。
このニュースを受けて、同様の宝くじをニューヨーク州やメリーランド州、コロラド州でも実施されることとなった。
オハイオ州では現地メディアが生中継で初の当選者を発表した。今回当選したのシルバートンに暮らす男性。
Wow—First ever $1 million lottery winner for getting a #COVID19 vaccine. Congrats Abbigail Bugenske of Silverton, Ohio!!!— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) May 27, 2021
Rest of the world stunned that we even need to award a $1 million lottery to save people from a deadly pandemic: 😳 pic.twitter.com/GZ8Wr8t5xr
オハイオ州の宝くじには合わせて270万人以上の住民が応募した。
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