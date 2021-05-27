米オハイオ州でコロナ接種者用の宝くじ当選者が発表、賞金1億円超

米オハイオ州では、州政府が実施している新型コロナウイルス接種者向けの宝くじ当選者が発表された。当選金額は100万ドル（およそ1億800万円）となっている。

先にオハイオ州のマイク・デワイン州知事（共和党）はワクチン接種を行った州の住人あわせて5人に対し、それぞれ100万ドルを獲得するチャンスを与えるとした。当選者は5週間に渡って毎週水曜日に発表される。

このニュースを受けて、同様の宝くじをニューヨーク州やメリーランド州、コロラド州でも実施されることとなった。

オハイオ州では現地メディアが生中継で初の当選者を発表した。今回当選したのシルバートンに暮らす男性。

Wow—First ever $1 million lottery winner for getting a #COVID19 vaccine. Congrats Abbigail Bugenske of Silverton, Ohio!!!



Rest of the world stunned that we even need to award a $1 million lottery to save people from a deadly pandemic: 😳 pic.twitter.com/GZ8Wr8t5xr — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) May 27, 2021

​オハイオ州の宝くじには合わせて270万人以上の住民が応募した。

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