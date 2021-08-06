世界の新型コロナ感染者、2億人を超える＝WHO

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各国によって正式に確認された世界全体の新型コロナウイルスの感染者数が、2億人を超えた。世界保健機関（WHO）が5日、発表した。
WHOがサイトで発表した情報によると、WHOは5日、感染者数2億17万4883人、死者数425万5892人という報告を受けた。
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