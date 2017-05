© 写真: Channel One Russia/Courtesy of PR-service of Yuliya Samoylova ウクライナは障害を持つロシア人女性歌手のユーロビジョン参加を許さない スプートニク日本

クリミアはサモイロヴァさんにとっては因縁の地。ユーロビジョン出演権が奪われたのも2015年のクリミアのロシア再統合後、サモイロヴァさんがクリミアに渡航した事実をキエフ当局がとがめ、「不法に国境を越えた」としてウクライナ安全保障庁が3年に及ぶ入国禁止をしいたのが原因。

サモイロヴァさんがクリミアで出演した9日同日、ユーロビジョンではファイナルの前段階の準決勝が行われていた。サモイロヴァさんはロシアのTV局「RT」からのインタビューに「クリミアで戦勝記念日の祝賀に出演できることは大きな名誉」と答え、(ユーロビジョンの)「コンクールにはまた参加する」と語っている。

先の報道によると、欧州国別対抗歌謡際「ユーロビジョン」にロシア代表として出場するユーリヤ・サモイロワさんが、サイト「Mirotvorets」(日本語:平和維持者)でウクライナの「敵」リストに含まれた。