東京で「ロシアの季節」開幕が告げられる【写真】

開会式には、ボリショイ劇場のウーリン総裁、ロシア文化省のジュラフスキー次官、ボリショイ劇場のアーティスト、宮田亮平文化庁長官、ジャパンアーツの二瓶純一取締役社長、東京文化会館の日枝久館長らが出席した。

また5日に映画「天国」の上映会に出席するアンドレイ・コンチャロフスキー監督とその妻ユーリヤ・ヴィソーツカヤさんも来賓として訪れた。

なお安倍首相は、4月の会談でプーチン大統領が招待したバレエ「ジゼル」の公演に訪れる見込み。

フェスティバル「ロシアの季節」は、プーチン大統領と安倍首相によって発表された2018年の「ロシアにおける日本年」、「日本におけるロシア年」相互開催のプロローグとなる。

「ロシアの季節」では日本の45都市以上で200件以上のイベントが開催され、300万人以上の来客が見込まれている。

安倍首相は、東京文化会館でのボリショイ劇場バレエ団によるバレエ「ジゼル」の観劇に先立ち、ロシアのゴロジェツ副首相とともにあいさつした。

安倍首相は、日本が「ロシアの季節」の初の開催国となったことを指摘し、「日本との文化交流を進めていこうというプーチン大統領の意欲を歓迎したい。日ロの文化、人との交流を大切にしたい」と述べた。共同通信が報じた。

また安倍首相は、日本とロシアの文化交流、人道交流を重視することを約束した。

安倍首相は、ロシア文化には日本の美的感覚に共鳴するものがたくさんあるように思うとの見方を示し、2018年は「ロシアにおける日本年」、「日本におけるロシア年」が開催されると指摘、これは両国の文化交流でさらに大きな前進を遂げるための貴重な機会だと強調した。

ロシアのゴロジェツ副首相は、ロシアが日本との二国間協力を重視していることを確認した。

ゴロジェツ副首相は、日本はアジア太平洋地域におけるロシアの重要なパートナの1つであると述べ、これは両国首脳によるハイレベル会談が物語っていると語った。

またゴロジェツ氏は「(露日首脳による)これらの会談は、温かくて友好的なものとなり、日露関係の新段階の始まりとなった」と強調した。

ゴロジェツ氏はまた、日本で開かれる「ロシアの季節」では約200件のイベントが開催され、日本の人々は「最高のロシア芸術」を目にすることができると指摘した。

なお岸田外相や世耕経済産業相兼ロシア経済分野協力担当相も、バレエ「ジゼル」を鑑賞した。