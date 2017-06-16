「ハリーポッター」のホグワーツ魔法魔術学校の校長を演じた英国の俳優　が死去　１０１歳【写真】

スプートニク日本
ビーズリーさんは同映画で、ホグワーツ魔法魔術学校の校長の１人、エドワード・エバーアード役を演じた。その肖像画は、学校と魔法省に飾られていた。
ビーズリーさんは、映画『ジョニー・イングリッシュ』や『ブリジット・ジョーンズの日記』、テレビドラマ『高慢と偏見』などにも出演した。
— Daily Express (@Daily_Express) 16 июня 2017 г.
この前、「国際宇宙ステーションの父」アナトリー・キセリョフ元所長がモスクワで亡くなった。
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ビーズリーさんは同映画で、ホグワーツ魔法魔術学校の校長の１人、エドワード・エバーアード役を演じた。その肖像画は、学校と魔法省に飾られていた。
ビーズリーさんは、映画『ジョニー・イングリッシュ』や『ブリジット・ジョーンズの日記』、テレビドラマ『高慢と偏見』などにも出演した。
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この前、「国際宇宙ステーションの父」アナトリー・キセリョフ元所長がモスクワで亡くなった。
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