村上隆氏とカニエ・ウェストのスタイリストがロンドンでコラボ展覧会【写真】

スプートニク日本
展覧会では、村上氏独特のスタイルとアブロー氏のブランド「OFF-WHITE」特有のグラフィックが組み合わされた絵画や彫刻が展示される。
Virgil Abloh and Takashi Murakami return for another collaboration, this time at London’s Gagosian:https://t.co/2KikBv6abA pic.twitter.com/lqG96bnjcl— Dazed (@Dazed) 13 февраля 2018 г.
村上氏は、私たちは何かまったく新しいものをつくりたいと思っているとし、ほんの一瞬でも未来を覗き込みたい、私たちはまったく認識できない一瞬に触れてみたいと語り、それが芸術と呼ばれるようになったと述べた。
Virgil Abloh and Takashi Murakami’s new show is art for the future: https://t.co/2KikBv6abA pic.twitter.com/uKduNl4R5U— Dazed (@Dazed) 13 февраля 2018 г.
なお、村上氏とアブロー氏のコラボは今回が初めてではない。２０１７年１０月、アブロー氏は、村上氏のあまり知られていない作品からインスピレーションを受けた限定Ｔシャツをリリースした。
Virgil Abloh & Takashi Murakami hand-printed these limited T-shirts:https://t.co/DnWAlfPix0 pic.twitter.com/78xE4ARoDf— Highsnobiety (@highsnobiety) 29 октября 2017 г.
また今年１月、アブロー氏は村上氏が描いたウィリアム・シェイクスピアの肖像画Ｔシャツの発売を発表した。
VIRGIL ABLOH X TAKASHI MURAKAMI x WILLIAM SHAKESPEARE 😍— #WETHEMOVEMENT 📺 (@CaminoTV) 25 января 2018 г.
« FAIT MAIN » 🏋️♀️
DISPO LE 20 FÉVRIER À LONDRES, GALLERY GAGOSIAN! 🎨@virgilabloh @OffWht @takashipom pic.twitter.com/zwRvwvzJhI
関連記事
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)