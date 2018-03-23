ロシア人画家がアニメ絵で描くソ連・ハリウッド映画の登場人物　ＳＮＳを魅了

スプートニク日本
インターネットで有名になった様式化は、グローゾフのプロジェクト「Animotion」の一部にすぎない。
グローゾフ氏は、このシリーズのアイデアはよくある冗談から生まれたもので、「２，３のアートで終わるはずだった」が、今では中断させたくないと語る。ある時、ユニークな絵が日本を含むロシア国内外で注目された。グローゾフ氏は様々な主人公を描く依頼を受けるようになった。
Кадр из советского фильма "Бриллиантовая рука", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из советского фильма "Джентльмены удачи", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из советского фильма "В бой идут одни старики", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова
Кадр из фильма "В бой идут одни старики"
Кадр из советского фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова
Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
あなたはどのような登場人物をグローゾフ氏に描いて欲しいですか？
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