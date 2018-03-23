ロシア人画家がアニメ絵で描くソ連・ハリウッド映画の登場人物　ＳＮＳを魅了

スプートニク日本

インターネットで有名になった様式化は、グローゾフのプロジェクト「Animotion」の一部にすぎない。

グローゾフ氏は、このシリーズのアイデアはよくある冗談から生まれたもので、「２，３のアートで終わるはずだった」が、今では中断させたくないと語る。ある時、ユニークな絵が日本を含むロシア国内外で注目された。グローゾフ氏は様々な主人公を描く依頼を受けるようになった。

© 写真: Ahriman aka Dmitry Grozov/VK Кадр из советского фильма "Бриллиантовая рука", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова

© 写真: Ahriman aka Dmitry Grozov/VK Кадр из советского фильма "Джентльмены удачи", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова

© 写真: Ahriman aka Dmitry Grozov/VK Кадр из советского фильма "В бой идут одни старики", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова

© 写真: Mosfilm (1974) Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

© 写真: Ahriman aka Dmitry Grozov/VK Кадр из советского фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", выполненный в стиле аниме в рамках проекта Animotion художника Дмитрия Грозова

© 写真: Mosfilm (1966) Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

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