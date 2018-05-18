ゾンビ映画トップ１０が選出【動画】

スプートニク日本
トップ１０には２０１８年に公開されたニコラス・ホルト主演の女性とゾンビの恋愛映画「ウォーム・ボディーズ」や米国のスリラー映画「It Stains the Sands Red」が入った。
他に次の作品が選出された。
アーノルド・シュワルツェネッガー主演の『マギー』
『ディストピア パンドラの少女』
『Here Alone』
『哭声/コクソン』
『Ravenous』
『イット・カムズ・アット・ナイト』
『The Cured』
『The Battery』
サイト「Vulture」がドラマチックなゾンビ映画トップ１０を選出した。ランキングには２０１２年から２０１８年に公開された映画が選ばれた。
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トップ１０には２０１８年に公開されたニコラス・ホルト主演の女性とゾンビの恋愛映画「ウォーム・ボディーズ」や米国のスリラー映画「It Stains the Sands Red」が入った。
他に次の作品が選出された。
アーノルド・シュワルツェネッガー主演の『マギー』
『ディストピア パンドラの少女』
『Here Alone』
『哭声/コクソン』
『Ravenous』
『イット・カムズ・アット・ナイト』
『The Cured』
『The Battery』
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