カンヌ国際映画祭で日本映画が最高賞を受賞【写真】

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「万引き家族」は、凍えている幼い少女を見つけ、引き取ることにした現代日本の珍しい家族の物語り。
Japan's 'Shoplifters' steals the show to win Cannes Palme d'Or https://t.co/EgHZTAsKvV pic.twitter.com/A48j7x6HJ4— Reuters Top News (@Reuters) 20 мая 2018 г.
審査員賞は、レバノンのナディーン・ラバキー監督の映画「カペルナウム」、審査員特別賞は、巨匠ジャン＝リュック・ゴダール監督の「イメージ・ブック」が受賞した。
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ブラボー👏👏👏👏おめでとうございます！#カンヌ映画祭🎬で最優秀賞🏆に #是枝裕和 監督の「#万引き家族」@manbikikazoku @Festival_Cannes
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また監督賞はポーランドのパヴェウ・パヴリコフスキ監督（映画「コールド・ウォー」）、男優賞はイタリアのマルチェロ・フォンテ氏（「ドッグマン」）、女優賞はカザフスタンのサマル・イェスリャーモワ（ロシア映画「アイカ」）に贈られた。
🎞️第71回 #カンヌ国際映画祭— フランス大使館 (@ambafrancejp_jp) 19 мая 2018 г.
㊗️是枝裕和監督『万引き家族』
パルムドール受賞おめでとうございます！ 🎉👏#Cannes2018 RT @Festival_Cannespic.twitter.com/eS8brixH30
カンヌ国際映画祭は仏コート・ダジュールで５月８日から１９日に開催され、パルムドールを競うコンペティション部門には21作品がノミネートされた。
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