フランス国内で最も権威ある文学賞の受賞者が決まる

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この本は、ティーンエイジャーのアンソニーとその初恋の物語。
昨年は、エリク・ヴェイヤール氏の小説『議題（L'Ordre du jour）』が受賞。
ゴンクール賞は１００年以上にわたり、フランス語の最も優れた小説に授与されている。
ゴンクール賞の賞金はシンボル的なものでわずか１０ユーロだが、受賞者には名声や知名度への幅広い道が開かれるだけでなく、小説の一定量の発行部数も保証される。
🏆Prix Goncourt-winning novel has been announced today: "Leurs enfants après eux" by Nicolas Mathieu 📚 Our Book Club will talk about it Saturday 5th of January 2019! Give us enough time to read it during the Christmas break 😉 #learnfrench #oxford #Goncourt2018 #bookclub pic.twitter.com/O0sknfyOWv— Alliance Française Oxford (@AF_Oxford) 7 ноября 2018 г.
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