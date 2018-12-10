「EXOの大ファン」メドベージェワ選手が、k-popに関するロシアのリアリティー番組の顔に

スプートニク日本
メドベージェワ選手はインスタグラムに「MTV-ロシアは、私がK-POPが好きなことを知っています。だから私をK-POP Campコンテストのブランドアンバサダーとして招きました。MTVのホームページで、あなたがK-POPからどんな影響を受けたのかを語ってください！最も優れた２５人が、MTVの新しいリアリティショーの参加者となり、韓国に行くチャンスを手にします」と投稿した。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@mtvrussia знают, что я люблю K-pop, поэтому пригласили меня стать амбассадором их конкурса K-POP Camp 😍😍 Заходите на сайт mtv.ru/mtcamp и загружайте туда рассказ о том, как на вас повлиял K-pop! Авторы 25 лучших работ станут участниками нового реалити-шоу на MTV и получат возможность поехать в Корею ✌ ❤ P.S. Смотрите K-pop Chart на MTV Russia сегодня в 13:30 #kpopmtcamp #mtv #mtvrussia #kpop #kpopmtchart @mtvrussia knows, how much I love K-pop music, so they’ve invited me to become an ambassador for their K-POP Camp contest for all K-pop fans in Russia! Go to mtv.ru/mtcamp and upload a story how much you love K-pop! 25 of the best competitors will take part in the new reality show on MTV Russia and will have a chance to win a trip to Korea ✌ ❤ P.S. Watch K-pop Chart on MTV Russia today at 13:30 #kpopmtcamp #mtv #mtvrussia #kpop #kpopmtchart
MTV-ロシアのヤーナ・チュリコワ責任者もインスタグラムで、メドベージェワ選手はロシア・スポーツ界最大のK-POPファンであり、韓国のアイドルグループ「EXO」のファンだと伝えた。
チュリコワ氏は「ジャーニャ・メドベージェワは、（現在）自分のスポーツの課題に取り組み、練習に集中しているが、時間がある時には私たちの参加者を評価することになる」と発表した。
関連ニュース
K-POP２グループ「EXO」と「BTS」の歌、サッカーＷ杯ロシア大会決勝で演奏へ
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)