「EXOの大ファン」メドベージェワ選手が、k-popに関するロシアのリアリティー番組の顔に

フィギュアスケートのエフゲニア・メドベージェワ選手は、K-POPの若いファンたちのコンテスト、MTV-ロシアのリアリティー番組「K-POP Camp」のブランドアンバサダーに選ばれたことを発表した。

スプートニク日本

メドベージェワ選手はインスタグラムに「MTV-ロシアは、私がK-POPが好きなことを知っています。だから私をK-POP Campコンテストのブランドアンバサダーとして招きました。MTVのホームページで、あなたがK-POPからどんな影響を受けたのかを語ってください！最も優れた２５人が、MTVの新しいリアリティショーの参加者となり、韓国に行くチャンスを手にします」と投稿した。

​MTV-ロシアのヤーナ・チュリコワ責任者もインスタグラムで、メドベージェワ選手はロシア・スポーツ界最大のK-POPファンであり、韓国のアイドルグループ「EXO」のファンだと伝えた。

チュリコワ氏は「ジャーニャ・メドベージェワは、（現在）自分のスポーツの課題に取り組み、練習に集中しているが、時間がある時には私たちの参加者を評価することになる」と発表した。

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