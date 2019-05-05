ダース・ベイダーの衣装が米国のオークションに出品へ　予想落札価格１００万ドル

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衣装は、手袋やバッテリーパックなどからなる１７点セットで、予想落札価格は１００万ドルから２００万ドル。
衣装は、『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』用につくられた。
#BreakingNews: The iconic Darth Vader costume from Star Wars series up for auction. Auctioneers speculate to sell it for around 2 million dollars. Watch the video to find out more about the costume.#Starwars#DarthVader #Auction pic.twitter.com/GReyf1Q4O1— Journalist SK Shukla (@epatrakaar) 2 мая 2019 г.
なお「ボナムズ」は、この衣装が映画で実際に使用されたかどうかについては明らかにしていない。衣装は映画用に数セット制作された。
うち１つは、ダース・ベイダー役を演じたデヴィッド・プラウズの手に渡り、コンベンションやファンとの集いで着用、この衣装がオークションに出品される。
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