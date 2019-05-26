韓国の監督、カンヌ国際映画祭で最高賞

スプートニク日本
全員が失業中の家族が機転を利かし、裕福な家族を利用し金銭的問題を解決する話。
GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! ✨— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 25 мая 2019 г.
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GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d'or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l'équipe du film ! ✨ pic.twitter.com/1L1CanIXyY
監督賞にはジャン・ピエール・ダルデンヌ、リュック・ダルデンヌ兄弟監督の「ヤング・アフメド」が選ばれた。
男優賞はアントニオ・バンデラスが「ペイン・アンド・グローリー」で獲得した。
女優賞はエミリー・ビーチャムが「リトル・ジョー」で獲得した。
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