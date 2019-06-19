『千と千尋の神隠し』　中国での上映を前に宮崎監督からメッセージ【写真】

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メッセージは中国語で書かれており、内容は「千と千尋 どうぞよろしくお願いいたします」の他、宮崎監督の名前と『千と千尋』に出てくるカオナシ、それに昨年末に中国で初公開された『となりのトトロ』とまっくろくろすけなどが並んでいる。
A note from animator #MiyazakiHayao has gone viral in China. The letter, featuring doodles of Miyazaki's characters, reads "#SpiritedAway, please look out for me" in Chinese, followed by the artist's name and 2019.6.21, the mainland release date of Spirited Away pic.twitter.com/ZgR0H9gExg— Global Times (@globaltimesnews) June 18, 2019
宮崎アニメのファンは世界中にあふれており、中国も御多分には漏れないが、今までの視聴はもっぱら海賊版やインターネットの違法動画を通して行われてきている。
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#SpiritedAway releases more posters for its Chinese voice cast as the film will be getting a theatrical release in China for the first time starting June 21 #ZhouDongyu as Chihiro #JingBoran as Haku #PengYuchang as No-Face #TianZhuangzhuang as Kamaji #WangLin as Yubaba
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Spirited Away #HayaoMiyazaki's #SpiritedAway! #千与千寻 #周冬雨 #井柏然
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《千与千寻》来到中国的大银幕了！配音阵容有：周冬雨 x 千寻 井柏然 x 白龙 彭昱畅 x 无脸男 田壮壮 x 锅炉爷爷 王琳 x 汤婆婆&钱婆婆 . #千与千寻 #配音阵容 #周冬雨 #井柏然 #宫崎骏动画
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