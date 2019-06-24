ポスト・ソ連の黙示録　ペテルブルグの印象的ショット　写真家がインスタに

スプートニク日本
多くの場合、ポリャコフ氏はインスタグラムに写真をレイアウトし、その写真が撮影された場所がどこかを表記する。
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Добро пожаловать в атмосферу 🎬 #петербургналадони #питер #петербург #свет #вход #атышаришьсяпопарадкам #парадная #никон #фотодня #инстаграмнедели #санктпетербург #люблюпитер #интерьер #архитектура #питерграм #спбграм #прогулка #дверь #тень #petersburg #spbgram #saintpetersburg #shadows #nikon #piter #light #photooftheday #instagramrussia #inside #interior
そのため、作品を気に入った人が望むのであれば、自分で写真の場所を見つけようとすることができる。
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Балконы в исторической части Петербурга бывают разными 😈 Изначально у меня была идея договориться с хозяином квартиры на мини фотосет, чтобы он в неглиже и с сигаретой вышел на балкон и череп бы закрывал весь его срам, но потом я передумал ибо можно было бы огрести за такие предложения 😅 #петербург #санктпетербург #петербургналадони #балкон #мойгород #прогулкапогороду #дрон #коптер #череп #гитара #городнаневе #городнадвольнойневой #севернаястолица #культурнаястолица #petersburg #balcony #saintpetersburg #mycity #hevymetall #rocknroll #building #architecture #skull #guitar #piteronline
アレクセイ氏は、変わった角度で写真を収めるために、クワッドコプターを利用している。
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Это не рекламный пост, но об одном аккаунте мне все-таки хочется вам поведать. • Относительно недавно открыл для себя акк @socialistmodernism и это такой кладезь советского конструктивизма и модернизма, что просто вах ❤️ • Уверен, что найдутся люди, которые скажут, что это ужас и уродство, я даже не буду вступать с вами в полемику. Каждому своё. • На фото - Дом Советов Нарвского района / Здание Кировского райсовета. Яркий представитель конструктивизма в нашем городе, 1931-1934 г.г. • #петербургналадони #санктпетербург #петербург #питеронлайн #ссср #россия #люблюпитер #мойгород #нарвская #стачек #конструктивизм #ленинград #архитектура #ussr #building #sovietunion #leningrad #djimavicpro #mavicpro #mavic #droneshot #dronephoto #droneoftheday #petersburg #saintpetersburg #spbgram
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А из нашего окна Площадь Красная видна! А из вашего окошка Только улица немножко ...
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Утро добрым не бывает, говорят лица пассажиров общественного транспорта. Свою старушку пришлось сегодня оставить на приколе и пересесть на маршрутку и метро, что позволило мне лицезреть всю ту гамму «прекрасных» чувств на лицах попутчиков - усталость, уныние, грусть и очень много злобы. Конечно есть и исключения в виде позитивных и улыбающихся людей, но таких единицы. И первых я прекрасно понимаю, к сожалению, радоваться в такой час, стремясь попасть на нелюбимую работу, нечему... • #петербург #санктпетербург #флигель #крыша #центргорода #петербургналадони #мойгород #люблюпитер #люблюпетербург #петух #крышипитера #прогулкапогороду #зимавгороде #дрон #коптер #севернаястолица #культурнаястолица #городнаневе #spbgram #petersburg #stpetersburg #saintpetersburg #rooftop_spb #roof #droneshot #dronephoto #djimavic #djimavicpro #droneglobe #dronestagram
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В режиме ожидания «осенних пожаров» в парках города и пригородах. Надеюсь удастся поймать крутые ракурсы и буйство красок классического октября в этом году 👨🏻🚒 • P.s - да, я победил лень и проснулся вчера на рассвет, чтобы переснять эту локацию. Ура! #dronephoto #droneporn #droneofficial #droneoftheday #dronephotography #mavicpro #mavic #djimavicpro #djimavic #spbgram #petersburg #car #roof #sunrise #saintpetersburg #ilovemycity #петербургналадони #пожар #петербург #санктпетербург #машина #рассвет #дрон #коптер #утровгороде #утро #фотодня
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