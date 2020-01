「グラミー賞」　ビリー・アイリッシュが史上最年少で主要4部門独占

ビリーさんは主要4部門「最優秀アルバム賞」、「最優秀レコード賞」、「最優秀楽曲賞」、「最優秀新人賞」を独占したほか、「最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞」も獲得した。

© REUTERS / Monica Almeida ビリー・アイリッシュと兄フィネアスオコネル

同アワードで主要4部門独占は、1981年の米歌手クリストファー・クロスさん以来39年ぶり。

ビリーさんのデビューアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』は全世界17か国で1位を獲得。

年間最優秀楽曲賞に輝いた『bad guy』(エフゲニア・メドベージェワ、アリーナ・ザギトワが大好きだというクリップ)は全米1位を獲得し、2000年以降に生まれたアーティストとして史上初の偉業を達成した。

グラミー賞は、同アワードを主催するNARAS(ザ・レコーディング・アカデミー)の会員の投票によって決定する。投票は2回行われ、1回目で部門別のノミネート作品を決め、2回目の投票でノミネート作品から受賞作品を決定する。グラミー賞の部門数は年によって異なり、今回は全84部門で構成された。