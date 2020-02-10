ブラッド・ピッドが助演男優賞に輝く＝第92回アカデミー賞【写真・動画】

「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」（クエンティン・タランティーノ監督）は全米を震撼させたシャロン・テート殺人事件を軸に、1969年のハリウッド黄金時代に秘められた光と闇を描き出した作品。
【第92回 #アカデミー賞 授賞式】助演男優賞はもちろんブラッド・ピット。やっと取れた俳優賞！ 会場大盛り上がり。これでABCもとりあえず視聴率確保に成功。自分が演じたスタントマンたちへの称賛を促すスピーチに拍手。 #Oscars #Oscars2020 pic.twitter.com/XDGgG7YqR8— ELLE Cinema Japan (@ellecinemajapan) February 10, 2020
レオナルド・ディカプリオが人気のピークを過ぎて映画スターへの転身を目指すテレビ俳優リック・ダルトンを演じ、ブラッド・ピットはスタントマンで親友のクリフ・ブースを演じた。
Brad Pitt wins the award for Best Supporting Actor #Oscars #Oscars2020 pic.twitter.com/DlWwnQ5kXS— OSCARS 2020 (@OscarsAllAccess) February 10, 2020
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