コロナ禍でも日本の魅力、忘れないで！ロシアでフォトコンテスト開催中

日本をテーマにしたフォトコンテスト「The Country Where Everything is Different」(あなたの知らない日本)がロシアで開催されている。応募はオンラインで7月31日まで受け付け、8月8日に結果が発表される。このコンテストはJNTO(日本政府観光局)モスクワ事務所が、ナショナルジオグラフィック・ロシアと連携して行っているもので、2018年に続き2回目の実施となる。主催者は「新型コロナウイルス拡大で海外旅行ができなくなっている今こそ、コンテストを通して日本の知られざる魅力に触れ、ロシア人に日本への興味関心を持ち続けてもらいたい」と話している。