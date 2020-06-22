伝説のライブ　ニルヴァーナの故カート・コバーンさんギター、6億円で落札

今回落札されたD-18Eは、コバーンさんが93年に人気音楽番組「MTVアンプラグド」に出演した際に使用したもの。その演奏が収められたアルバム「アンプラグド・イン・ニューヨーク（Unplugged in New York）」はコバーンさん死後にリリースされ、史上最も偉大なライブアルバムと考えられている。

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!



Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

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​オークションハウスによると、ギターの落札額としては史上最高額。これまで最も高額なギターは、ピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモアさんがアルバム「Dark Side of the Moon」収録中に使用したフェンダー・ストラトキャスターのブラックモデルだった。2019年にオークションハウス「クリスティーズ」で395万ドル（約4億2千万円）で落札された。

​今回ギターを落札したのは、豪オーディオ機器メーカー「ロード・マイクロフォンズ」創業者のピーター・フリードマン氏。同氏は落札したギターは世界各地で巡回展示し、収益のすべてを芸術活動支援に充てると話した。

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