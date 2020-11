ジガルハニャン氏は偉大な劇場俳優及び映画俳優だった。

ジガルハニャン氏はソ連映画『The Elusive Avengers』、『Hello, I'm Your Aunt! 』、『The Dog in the Manger』、『The Meeting Place Cannot Be Changed』などで記憶に残った。

© Fotolia / Leonid Shtandel 現代ロシア文学の重鎮ジュバネツキー氏が死去 各界の著名人らが哀悼の意表す

ジガルハニャン氏はソ連人民芸術家で、数々の賞を受賞している。「祖国功労勲章」(3等)やアルメニアの名誉勲章も受章している。

プーチン大統領はジガルハニャン氏の親族に電報を送り、哀悼の意を表した。

電報では「これはロシアの文化にとって、ロシアやその他の国々の数百万の人々にとって、われわれ全員にとって大きな損失である」と述べられている。

10月31日には、007シリーズの初代ジェームズ・ボンド役で有名な英国俳優のショーン・コネリー氏が亡くなったと報じられた。

