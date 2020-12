ロンドンの近現代美術館「テートモダン」で３月に草間彌生さんの展覧会

展示会では、草間さんの有名な鏡の部屋「Infinity Mirrored Room」のバリエーションの2つのインスタレーションが展示される。1つは、色とりどりの光の要素で満たされた「Infinity Mirrored Room — Filled with the Brilliance of Life」、もう一つは暗い背景に豪華な枝付き燭台がぶら下げられた「Chandelier of Grief」。

展覧会では、草間さんの初期のパフォーマンスの動画も公開される。

展覧会は2021年3月29日から2022年3月27日まで開催される。近いうちにもチケットの事前予約が始まる。