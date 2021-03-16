「オスカー賞」のノミネート作品が発表

作品賞
- 『ファーザー』
- 『Mank/マンク』
- 『ミナリ』
- 『ジューダス・アンド・ザ・ブラック・メサイア』
- 『ノマドランド』
- 『プロミシング・ヤング・ウーマン』
- 『サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ』
- 『シカゴ7裁判』
国際映画賞
- 『Collective』
- 『少年の君 』
- 『Quo vadis, Aida?』
- 『皮膚を売った男 (The Man Who Sold His Skin)』
- 『Another Round』
監督賞
- トマス・ヴィンターベア（『Another Round』）
- デヴィッド・フィンチャー（『Mank/マンク』）
- クロエ・ジャオ（『ノマドランド』）
- リー・アイザック・チョン（『ミナリ』）
- エメラルド・フェネル（『プロミシング・ヤング・ウーマン』）
主演女優賞
- ヴィオラ・デイヴィス（『マ・レイニーのブラックボトム』）
- アンドラ・デイ（『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』）
- ヴァネッサ・カービー（『私というパズル』）
- フランシス・マクドーマンド（『ノマドランド』）
- キャリー・マリガン（『プロミシング・ヤング・ウーマン』）
主演男優賞
- リズ・アーメッド（『サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ』）
- チャドウィック・ボーズマン（『マ・レイニーのブラックボトム』）
- アンソニー・ホプキンス（『ファーザー』）
- ゲイリー・オールドマン（『Mank/マンク』）
- スティーヴン・ユァン（『ミナリ』）
「オスカー賞」の授賞式は4月25日に開催予定。2021年のアカデミー賞は第93回目となる。
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