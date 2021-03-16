仏政府　国所蔵のクリムトの絵　びた一文で売却強要された元所有者のユダヤ人らに返還を希望

絵の持ち主であったスティアスヌィ一家は1938年8月、クリムト作『木々の下の薔薇の木』をびた一文で売るよう強要された。
バシュロ＝ナルカン文化相はツィッターを通じ、「『木々の下の薔薇の木』の絵は犯罪の意思が執拗に破壊しようとした命たちの証人だ。これから行われる返還とはツッカーカンドル家とスティアスヌィ家に対して行われた犯罪を認め、彼らに所属していた財産を公正に返すことである」と書いている。
Rosiers sous les arbres est le témoin de ces vies qu'une volonté criminelle a obstinément cherché à faire disparaître.— Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 15, 2021
La restitution à venir est une reconnaissance des crimes subis par les familles Zuckerkandl et Stiasny, et le juste retour d’un bien qui leur appartient #klimt pic.twitter.com/27oo7Wr81H
クリムトのこの絵は1980年にパリのオルセー美術館の所蔵となった。仏の国立美術館の所蔵するクリムトの絵画としては、唯一の作品となっている。
バシュロ＝ナルカン仏文化相は、仏政府はこの問題を解決する法案を提出すると語っている。
グスタフ・クリムト（1862－1918）はオーストリアのモダニズム絵画の祖として世界中に知られている。
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