ロシア人水夫、トロール船で捕まえた奇妙な魚の写真を公開【写真】

経験豊富な漁師ならこのような画像を見ても驚かないかもしれないが、インターネットの平均的なユーザーにとっては啓発的だ。バレンツ海のサメや目の退化した深海生物、モロッコ沖でとれた大きなマンボウなどの写真が紹介されている。
Для вновь "прибывших" на борт-очередной подводный хищник #промысел #рыба #фото_с_борта_судна pic.twitter.com/o8j1EzTTRZ— Роман Федорцов (@rfedortsov) 16 декабря 2016 г.
Привет всем! Продолжаем #промысел. Очередной представитель глубины попал в #трал. #фото_с_борта_судна #Баренцево_море #рыба #траулер #работа pic.twitter.com/bIGb0WuatX— Роман Федорцов (@rfedortsov) 15 декабря 2016 г.
По просьбе одного товарища выкладываю еще раз сею рыбу. Черт, он такой)… #рыба #промысел #Баренцево_море #черт #улов pic.twitter.com/L9E4qphj6S— Роман Федорцов (@rfedortsov) 20 ноября 2016 г.
Задумчивая #акула. #улов #рыба #промысел #Баренцево_море pic.twitter.com/MNexSBXTqG— Роман Федорцов (@rfedortsov) 2 ноября 2016 г.
Народ до сих пор спорит… кто это? #рыбалка #промысел #изглубины #рыба #fish #fishing #ты_кто? pic.twitter.com/76VLcK20rB— Роман Федорцов (@rfedortsov) 21 ноября 2016 г.
Мелкое рогатое прозрачное… кто ты? #рыба #улов #из_глубины #промысел #fish pic.twitter.com/Y4FtfNcNuP— Роман Федорцов (@rfedortsov) 27 октября 2016 г.
В последних #трал'ах стало много попадаться зубатки. По английски рыба-кошка:) #зубатка, #catfish, #fish, #рыба, #рыбалка, #fishing pic.twitter.com/VJsrhv5tSc— Роман Федорцов (@rfedortsov) 19 октября 2016 г.
Одна из самых древних акул… попалась в #трал. #зубы что надо. #плащевидная_#акула, #реликт, #рыба,#shark, #fish pic.twitter.com/yT8iRl1Nb9— Роман Федорцов (@rfedortsov) 18 октября 2016 г.
Еще раз про #макрурус. #Чешуя как наждачка. #промысел #Баренцево_море #рыба #улов #трал #фото_с_борта_судна #рыбофабрика #траулер pic.twitter.com/5yAscLwEEx— Роман Федорцов (@rfedortsov) 12 декабря 2016 г.
Очередная #рыба в ленту) pic.twitter.com/CUwmzBJkDO— Роман Федорцов (@rfedortsov) 5 июля 2016 г.
То ли рыбы Х, то ли фантастическая двойка… Очередная порция жителей глубин моря. #рыба #fish pic.twitter.com/TFTax13w6k— Роман Федорцов (@rfedortsov) 22 октября 2016 г.
Просто #рыба-луна… Ну и #матрос-бункерман. Марокко pic.twitter.com/kaOzTKzlcn— Роман Федорцов (@rfedortsov) 9 июня 2016 г.
Есть такая #рыба, свистулька называется pic.twitter.com/O9WhS7SRjJ— Роман Федорцов (@rfedortsov) 25 июня 2016 г.
К субботнему пиву рыбка не нужна? В прошлом рейсе на окуне попадались. #промысел #фото_с_борта_судна #рыба #улов #Гренландское_море pic.twitter.com/CcEMeQTMA0— Роман Федорцов (@rfedortsov) 17 декабря 2016 г.
Сказали, что эта #рыба похожа на #депутата: маленький хвостик, большой живот, открытый недовольный рот pic.twitter.com/CtcSF0biBp— Роман Федорцов (@rfedortsov) 28 мая 2016 г.
先に極めて珍しい深海魚「幽霊サメ」が初めて撮影されたことが報じられた。
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