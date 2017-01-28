6人の音楽家が2台のヴォルガでモスクワからバリに到着　【写真】

探検隊「日の出」は10月、モスクワからスタートし、数日前にバリ島に到着した。
旅の準備は2年間を要した。
旅のために、2代の古いヴォルガ「GAZ-24-02」が修理された。イリヤ氏によると、この自動車は氏にとって「時代、文化、ソビエトロマンティシズムと価値基準のシンボル」だ。
Друзья! Мы сделали это!!! Экспедиция ВОСХОД достигла Бали! Эмоции переполняют: восторг, радость, грусть, усталость… Мы стали первыми, кто добрался до Индонезии из Москвы на авто и первыми, кто покорил Тибет и Аксайчин на советской технике!!! Исторический момент и достойная финалочка, друзья: 6 ребят, 2 Волги, 114 дней дороги, 9 стран, больше 22000 км, десятки перевалов за 5000 м, экватор, 3 переправы через океан, около 40 концертов и тысячи людей на самых невероятных площадках, килотонны видео и фото материалов. Две коллекции одежды, выпущенные по дороге, сотни новых друзей, ставших близкими, новые песни, стихи и идеи. Сейчас трудно подводить итог. Осознание, наверняка, придет позже — мы измотаны до крайности и счастливы одновременно. Чуть позже мы обязательно сделаем многое: половина серий видеоблога еще не видела свет, куча творческого видео ждет монтажа, мы подведем итоги по потраченным и заработанным средствам, особенностям логистики, документов и пересечения границ, допишем Восходники… Следите, оставайтесь с нами и спасибо Вам огромное! Потому что вся Экспедиция стала возможной благодаря Вашей поддержке. И конечно, было бы наивно предполагать, что наша история на этом закончится. По возвращении в Москву мы садимся за запись альбома, сочиненного в дороге и за работу над документальным фильмом, как и заявляли в самом начале проекта. Иииии… Следующий этап Экспедиции Восход обязательно будет! Новый дерзкий план начал созревать уже в Тибете… И будьте уверены, на этот раз мы задумали нечто еще более грандиозное! Стэй тюнед. Или как там? По-краснопролетарски? #экспедициявосход
探検中、若き芸術家らは約40回のコンサートを開いた。ロシアの音楽家らのコンサートには一般の人々から外交官まで訪れた。
イリヤさんは「最も記憶に残っているのは、新たな人々と演奏場です。私たちはチベットのマーナサローワル湖とカイラス山近くやジャングルの中、茶園、街の広場、海岸、理容院、書店、バンコク中心のナイトマーケットや、どこの馬の骨ともしれない場所で演奏しました」と述べた。
最後のコンサートは大盛況の下行われた。
先に、英国の研究者は、旅行と旅行者の脳の活性化との関係を証明した。
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