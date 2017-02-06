ヤマアラシがウサギの赤ちゃんの世話を始める　【動画】

なおウサギの赤ちゃんの母親は、ヤマアラシと一緒に世話をすることに反対していないという。
動物園「チュジェースニィ」はインスタグラムで、生後５か月の雌のヤマアラシの「ダリナ」が雌のウサギの檻に入り込み、赤ちゃんウサギの面倒を見始め、毛をなめたり、自分の体で温めたりしている」と伝えた。
А у нас мимимишная новость😻😻😻 На днях одна из наших крольчих родила потомство🐇🐇🐇🐇 но это не самое главное👆 К нашему удивлению, воспитывать и выхаживать крольчат взялась дикобраз Дарина, которая сама ещё ребёнок. Дарине всего 5 месяцев. Дикобразиха перелезла в вольер к нашей крольчихе и принялась выхаживать крох, их вылизывать и греть собственным телом😊😊😊😊 Очень мило наблюдать, как Дарина укладывает крольчат себе на пузико😻😻😻 и следит, чтобы малютки не ушиблись и чувствовали себя комфортно. Сама мама-крольчиха переодически оставляет Дарину наедине со своими детками. Она полностью доверяет соседке по вольеру😻😻😻 Две мамы не агрессируют друг на друга, а лишь бережно ухаживают за крольчатами, помогая друг другу. Вот такая милота вам в ленту😻😻😻 И как принято говорить: "ШОК!!!СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА"
「ダリナ」は自分のお腹の上にウサギの赤ちゃんを乗せて見守っている。ウサギの赤ちゃんの母親は、赤ちゃんウサギとヤマアラシをよく「二人きり」にするという。
伝えられたところによると、沿海地方シコトフスキー地区のプリモールスキー・サファリパークに暮らすアムールトラが数日前、生餌用に与えられたヤギと友達に？なってしまった。
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