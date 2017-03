宣言を出したのはアラン・エヴァンス氏。本人の弁では3世紀に端を発するウェールズ王家の継承者でグウィネズ王国の始祖であるクネダ・ベルディグ王の直系の子孫だというのだ。米ウェブサイトの「ビジネス・インサイダー」が報じた。

​An American has taken out a big ad in the Times to say he's the rightful king & intends to seize power. pic.twitter.com/ba1iQUyGer

とはいえ、広告の文面からすると、ご本人は現在のエリザベス2世が崩御するまでは王座につくつもりはなく、女王の国民に対する貢献には深い敬意を感じているという。

広告の最後にエヴァンス氏は英国人、ウェールズ人、スコットランド人、マン島の市民および英国の全国民に対し、真の継承者の王座への復帰を寿ぐよう呼びかけ、英国を再び偉大な国とすることを約束した。