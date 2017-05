スプートニク日本

SNSユーザーたちは、天井の穴から顔を出しているアライグマの動画を複数投稿した。

乗客の大部分はアライグマの出現に喜び、歓迎しているという。

​At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt

— Cameron Graham (@camerongraham) 6 мая 2017 г.

​