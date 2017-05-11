菜々緒、『ファイナルファンタジー13』主人公コスプレのショットがネットに【写真】

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同CMで演じる女優の菜々緒さんは『ファイナルファンタジー13』の主人公・ライトニングに扮する。菜々緒さんのキャラクターは参戦に選ばれなかったと聞き、苦情の電話をかける。しかし、明確な答えが返ってこないことに納得がいかず、堪忍袋の緒が切れてしまい電話口の担当者を問い詰めていく。
菜々緒、あのＦＦ１３の主人公「ライトニングさん」をＣＭで熱演！いい表情をしていますね！ https://t.co/r6pipZ4qEM pic.twitter.com/rrxFPcXDO3— SANSPO.COM（サンスポ）公式 (@SANSPOCOM) 10 мая 2017 г.
菜々緒、あのＦＦ１３の主人公「ライトニングさん」をＣＭで熱演！いい表情をしていますね！ https://t.co/r6pipZ4qEM pic.twitter.com/rrxFPcXDO3
— SANSPO.COM（サンスポ）公式 (@SANSPOCOM) 10 мая 2017 г.
先の報道によると、タレント稲村亜美さんが７日、中日－巨人戦で始球式に登板したが、５８キロの「大暴投」に終わった。
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