「I'm Sorry For My Skin」が発表したのは2種類のパック。一つは、日光浴をした後のケア用。もう一つは、抗うつパック。「I'm Sorry For My Skin」によると、これは「眠れなかった後でも完璧な外見」を可能とする。

パックは肌を落ち着かせて潤いを与え、その効果は120時間続くという。

パックには、ひまし油、ボタンエキス、カミツレエキス、センテラエキスが含まれている。

