私の足は世界一長いのよ！　ロシア人女性がギネス認定を申請【写真】

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「世界記録を2つ打ち立てたいです」とエカテリーナさんは話す。「『世界で最も足の長い女性（133cm）』と『世界で最も背の高いモデル』です。ギネスワールドレコーズにはもう申請しました。必要な証拠はすべて提出してあります」。

以前は背の高いことによって嫌な思いを感じた時期もあったが、エカテリーナさんはこのコンプレックスを克服することができた。

現在エカテリーナさんの大きな目標は、自分と同じように背の高い若者たちがコンプレックスを解消し、周囲の目を自分の才能に向けさせ、その才能を開花させることを恐れないようになる手助けをすることだそうだ。

身長の高い女性がコンプレックスを抱いたり、伴侶探しで突き当たる困難に突き当たる例はあるが、それを見事に克服した例だって少なくない。身長１７８センチの日本人女性たけべともこさんは逆にそれを強味にして見事、未来の夫をゲットした。