外国旅行に最適の都市が選ばれる【写真】

スプートニク日本
世界で最も人気のデスティネーション・トップ１５の２位に入ったのは米サウスカロライナ州のチャールストン。南北戦争のサムター要塞の戦いが繰り広げられた場所として有名。
３位はタイのチエンマイ。タイ北部最大の土地で３００を超す仏教寺院がある。
「トラベル+レジャー」のトップ１５をご紹介。
⑮オアハカ（メキシコ）
© Fotolia/
オアハカ（メキシコ）
⑭ホイアン（ヴェトナム）
© Fotolia/
ホイアン（ヴェトナム）
⑬ケープタウン（南アフリカ共和国）
© Fotolia/ Jacob Lund
ケープタウン（南アフリカ共和国）
⑫ウブッド（インドネシア）
© Fotolia/ Desiree Caplas
ウブッド（インドネシア）
⑪ルアンパバーン（ラオス）
© Fotolia/ Em7
ルアンパバーン（ラオス）
⑩サンタフェ（米国）
© Fotolia/ Amadeustx
サンタフェ（米国）
⑨ローマ（イタリア）
© Fotolia/ Beboy
ローマ（イタリア）
⑧シェムリアップ（カンボジア）
© AFP 2017/ Tang Chhin Sothy
シェムリアップ（カンボジア）
⑦ウダイプール（インド）
© AFP 2017/ Gabriel Bouys
ウダイプール（インド）
⑥バルセロナ（スペイン）
© Sputnik/ Alexei Danichev
バルセロナ（スペイン）
⑤フィレンツェ（イタリア）
© AP Photo/ Luca Bruno
フィレンツェ（イタリア）
④京都（日本）
© Fotolia/ Javarman
京都（日本）
③チエンマイ（タイ）
© Fotolia/ Noppasinw
チエンマイ（タイ）
②チャールストン（米国）
© Fotolia/ F11photo
チャールストン（米国）
①サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）
サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）
それより前に旅行ポータルサイトDestination Tipsは、旅行しないほうがいい世界１１都市のリストを発表した。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)