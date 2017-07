ゴールデンレトリバーから緑の子犬が産まれる　スコットランド

スプートニク日本

珍しい色合いは、胎盤に含まれる胆汁色素によるものかもしれない。胆汁は胎児を守り、栄養源ともなる特別な液体と混ざることで、子犬の毛を染めることができるのだ。

子犬は「Forest 」(森)という名前を付けられた。飼い主はこの子犬を手元に置き、兄弟姉妹犬は成長すれば他の家に送られる。

Dog owner's shock as golden retriever gives birth to green puppy

Rio gave birth to nine puppies, but her owner was left stunned when one came out like this…

— The Sun (@TheSun) 15 июля 2017 г.

